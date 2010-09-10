Строительные инструменты

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2384
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Строительные инструменты

Сообщение zevc » Сегодня, 22:00

Девочки, подскажите, где качественно и недорого можно купить всякие крепежи и метизы в Екатеринбурге? Хочу сделать небольшой ремонт, но не знаю с чего начать.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2384
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Строительные инструменты

Сообщение klonik » 45 минут назад

Привет, заходила недавно на https://ekb.krepcom.ru , очень понравился сайт. Там огромный выбор крепежа и метизов - более 15000 наименований, представляешь? Есть всё, что нужно для ремонта, и даже больше: оснастка и такелажные приспособления. Удобная доставка, так что не нужно таскать всё самой. Цены прям радуют глаз, и, судя по отзывам, качество на высоте. Посмотри сама, думаю, понравится.
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