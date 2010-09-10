Строительные инструменты
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Строительные инструменты
Девочки, подскажите, где качественно и недорого можно купить всякие крепежи и метизы в Екатеринбурге? Хочу сделать небольшой ремонт, но не знаю с чего начать.
Re: Строительные инструменты
Привет, заходила недавно на https://ekb.krepcom.ru , очень понравился сайт. Там огромный выбор крепежа и метизов - более 15000 наименований, представляешь? Есть всё, что нужно для ремонта, и даже больше: оснастка и такелажные приспособления. Удобная доставка, так что не нужно таскать всё самой. Цены прям радуют глаз, и, судя по отзывам, качество на высоте. Посмотри сама, думаю, понравится.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость