Сообщение zevc » 58 минут назад

Добрый день, подруги! Начинаю планировать отдых на Русь Новгородскую и хочется что-то необычное попробовать. Какие экскурсии вы бы порекомендовали, чтобы ощутить дух и атмосферу древней Руси и хорошо провести время?