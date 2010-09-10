Экскурсии в Великом Новгороде

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2384
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Экскурсии в Великом Новгороде

Сообщение zevc » 58 минут назад

Добрый день, подруги! Начинаю планировать отдых на Русь Новгородскую и хочется что-то необычное попробовать. Какие экскурсии вы бы порекомендовали, чтобы ощутить дух и атмосферу древней Руси и хорошо провести время?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2384
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Экскурсии в Великом Новгороде

Сообщение klonik » 33 минуты назад

Приветствую! Погрузиться в дух древней русской культуры — это действительно замечательная идея. Великий Новгород славится своим незабываемым историческим наследием. Я советую забронировать интересные экскурсии в Великом Новгороде, которые проведут вас через вековую историю этого замечательного города. Идеальное сочетание познания и отдыха для вдохновляющего путешествия!
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