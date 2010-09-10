Покупка авто

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2384
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка авто

Сообщение zevc » 52 минуты назад

Что вы можете сказать о покупке автомобиля из Кореи? Стоит вообще связываться и покупать таким образом за границей или нет? Что вы мне можете сказать насчет этого? Буду вам очень признательна если вы расскажите о своем опыте покупке. Я очень хочу заказать, то никак не могу определиться где лучше.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2384
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Покупка авто

Сообщение klonik » 40 минут назад

Мы заказываем автомобили в Place Auto уже второй авто. Первый раз муж себе заказывал автомобиль и ему очень понравилось, потом заказали мне. Совсем недавно получила ключи от автомобиля. По сделке всё прошло отлично, отдельная благодарность менеджерам, которые проводят хорошую консультацию и помогают с выбором. Пока автомобиль доставляла менеджеры были всегда на связи, держал в курсе всего. Ассортимент автомобилей, которые может компания поставить очень широкий. Вы можете их посмотреть тут https://place-auto.ru/katalog-korea . А так я могу сказать, что в компании работают профессионалы своего дела. Если нам понадобиться еще один автомобиль, то обязательно будем сотрудничать с этой компанией и дальше. Рекомендую и вам обратиться к ним за новым корейским автомобилем.
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