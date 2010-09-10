Сообщение zevc » 52 минуты назад

Что вы можете сказать о покупке автомобиля из Кореи? Стоит вообще связываться и покупать таким образом за границей или нет? Что вы мне можете сказать насчет этого? Буду вам очень признательна если вы расскажите о своем опыте покупке. Я очень хочу заказать, то никак не могу определиться где лучше.