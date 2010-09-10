Цифровой сервис по уходу за животными с применением ИИ

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2385
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Цифровой сервис по уходу за животными с применением ИИ

Сообщение klonik » Сегодня, 10:48

Ребят, привет! А вы слышали о новом цифровом сервисе, который помогает ухаживать за домашними животными? Мне интересно мнение тех, кто уже смог воспользоваться этим сервисом. Что вы можете сказать и вообще, кто является основателем этого инновационного проекта?
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