Цифровой сервис по уходу за животными с применением ИИ
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Цифровой сервис по уходу за животными с применением ИИ
Ребят, привет! А вы слышали о новом цифровом сервисе, который помогает ухаживать за домашними животными? Мне интересно мнение тех, кто уже смог воспользоваться этим сервисом. Что вы можете сказать и вообще, кто является основателем этого инновационного проекта?
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