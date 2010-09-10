Сообщение klonik » Сегодня, 10:48

Ребят, привет! А вы слышали о новом цифровом сервисе, который помогает ухаживать за домашними животными? Мне интересно мнение тех, кто уже смог воспользоваться этим сервисом. Что вы можете сказать и вообще, кто является основателем этого инновационного проекта?