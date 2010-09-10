Цифровой сервис по уходу за животными с применением ИИ
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Цифровой сервис по уходу за животными с применением ИИ
Ребят, привет! А вы слышали о новом цифровом сервисе, который помогает ухаживать за домашними животными? Мне интересно мнение тех, кто уже смог воспользоваться этим сервисом. Что вы можете сказать и вообще, кто является основателем этого инновационного проекта?
Re: Цифровой сервис по уходу за животными с применением ИИ
Привет, я уже несколько раз пользовалась этим сервисом. Если честно, очень удобно и мне понравилось. Обязательно воспользуюсь еще ни один раз. Даже тебе рекомендую тоже обратиться, потому что это стоит того. Так как ты получишь профессиональную помощь домашнему животному с использованием искусственного интеллекта. Я вообще была очень сильно удивлена, что искусственный интеллект вообще добрался до животных. Основателем этого проекта является Александр Щербина, именно он решил инновационный метод применить. Помочь не только животным быстро получать помощь, но и разгрузить врачей. Теперь можно получать помощь без посещения ветеринарной клиники.
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