Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2389
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:07

Подскажите, а где или у кого в Белоруссии можно приобрести компрессорное оборудование для предприятия? Может быть кто-нибудь обращался? Буду рада, если подскажите компанию, которая реализует такое оборудование? Сама искала, но так найти и не смогла компанию.
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