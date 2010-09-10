Сообщение klonik » Сегодня, 13:07

Подскажите, а где или у кого в Белоруссии можно приобрести компрессорное оборудование для предприятия? Может быть кто-нибудь обращался? Буду рада, если подскажите компанию, которая реализует такое оборудование? Сама искала, но так найти и не смогла компанию.