Подскажите
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Подскажите
Подскажите, а где или у кого в Белоруссии можно приобрести компрессорное оборудование для предприятия? Может быть кто-нибудь обращался? Буду рада, если подскажите компанию, которая реализует такое оборудование? Сама искала, но так найти и не смогла компанию.
Re: Подскажите
Очень плохо искали, в Белоруссии есть отличная компания «Мацунак-Бел» https://macunak.by/ . Которая оказываем полный спектр услуг в сфере производства и подготовки к работе компрессорного оборудования. Закупаться оборудование приезжают из многих других стран, обслуживание тоже заказывают. Наша компания с производителем сотрудничает уже на протяжении нескольких лет и поэтому знаем, как она ответственно относится к своей работе. Многие обращаются в эту компанию, потому что знают в компании, работают квалифицированные инженеры с большим стажем работы. Поэтому если вам нужно новое компрессорное оборудование, то рекомендую обращаться в эту компанию. Вам тут точно помогут приобрести необходимое оборудование.
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