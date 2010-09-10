Строительство котельной

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2389
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Строительство котельной

Сообщение klonik » Сегодня, 13:18

Здравствуйте! Расскажите, как у вас отапливается частный дом? Я купила недалеко от Казани дом, в нем еще ничего нет и вот подумываю о котельной. Хочется ей специально отделить целую комнату, чтобы все приборы, котлы были в одном месте. Как вы считаете так будет лучше или что-то другое придумать?
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