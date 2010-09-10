Строительство котельной

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2391
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Строительство котельной

Сообщение klonik » Сегодня, 13:18

Здравствуйте! Расскажите, как у вас отапливается частный дом? Я купила недалеко от Казани дом, в нем еще ничего нет и вот подумываю о котельной. Хочется ей специально отделить целую комнату, чтобы все приборы, котлы были в одном месте. Как вы считаете так будет лучше или что-то другое придумать?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2391
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Строительство котельной

Сообщение zevc » Сегодня, 20:04

Добрый день, мне кажется если дом большой лучше конечно же отделить для котельной специальную комнату. Тем более сейчас есть специальные компании, которые все это организовывают. Например, в Казани есть «Строй климат» https://stroyklim.com/kazan/stroitelstvo-kotelnyh/ . Эта компания вообще специализируется на монтаже котельной, может даже монтировать ее «под ключ», что очень удобно на самом деле. Вы попробуйте к ним обратиться напрямую, думаю, вы больше так узнаете информацию. Тем более специалисты в этой компании специализированные. Так как занимаются этой деятельностью давно. Почитайте отзывы об этой компании в интернете, их очень много и все практически положительные. Мне кажется, что это уже о многом говорить. По крайней мере одна из надежных компаний на данный момент, которая занимается монтажом котельной в Республике Татарстан.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей