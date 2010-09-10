Строительство котельной
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Строительство котельной
Здравствуйте! Расскажите, как у вас отапливается частный дом? Я купила недалеко от Казани дом, в нем еще ничего нет и вот подумываю о котельной. Хочется ей специально отделить целую комнату, чтобы все приборы, котлы были в одном месте. Как вы считаете так будет лучше или что-то другое придумать?
Re: Строительство котельной
Добрый день, мне кажется если дом большой лучше конечно же отделить для котельной специальную комнату. Тем более сейчас есть специальные компании, которые все это организовывают. Например, в Казани есть «Строй климат» https://stroyklim.com/kazan/stroitelstvo-kotelnyh/ . Эта компания вообще специализируется на монтаже котельной, может даже монтировать ее «под ключ», что очень удобно на самом деле. Вы попробуйте к ним обратиться напрямую, думаю, вы больше так узнаете информацию. Тем более специалисты в этой компании специализированные. Так как занимаются этой деятельностью давно. Почитайте отзывы об этой компании в интернете, их очень много и все практически положительные. Мне кажется, что это уже о многом говорить. По крайней мере одна из надежных компаний на данный момент, которая занимается монтажом котельной в Республике Татарстан.
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