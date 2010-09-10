Подскажите
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Подскажите
Девочки, привет! У меня еще от деда остались листы железа на дачном участке. Я вот думаю их использовать на своем участке. Как можно нарезать листы железа на равные куски? Особо ничего в этом не понимаю, поэтому прошу вас посоветовать мне.
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