Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2389
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:24

Девочки, привет! У меня еще от деда остались листы железа на дачном участке. Я вот думаю их использовать на своем участке. Как можно нарезать листы железа на равные куски? Особо ничего в этом не понимаю, поэтому прошу вас посоветовать мне.
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