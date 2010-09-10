Подскажите
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Подскажите
Девочки, привет! У меня еще от деда остались листы железа на дачном участке. Я вот думаю их использовать на своем участке. Как можно нарезать листы железа на равные куски? Особо ничего в этом не понимаю, поэтому прошу вас посоветовать мне.
Re: Подскажите
Привет, вам нужно обращаться в компанию у которой есть услуга металлообработка. Обычно у таких компаний есть специальное оборудование, которое позволяет нарезать так как нужно заказчику. Тем более сейчас есть несколько способов, поэтому каждый выбирает который лучше ему подходит. Сейчас даже есть компании, которые на заказ изготавливают детали. Очень удобно, когда из металла нужно сделать какую-нибудь необычную конструкцию. Тем более последние несколько лет металлообработка становится популярной. Вы лучше свяжитесь с представителями компании, которая занимается металлообработкой и уже у нее уточните все интересующие вопросы. Думаю, специалисты компании не откажут вам в консультации.
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