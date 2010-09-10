Клей-расплав

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2389
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Клей-расплав

Сообщение klonik » 30 минут назад

Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, компанию, занимающуюся производством надежных клеев для промышленных нужд. Интересует именно отечественный производитель с хорошей репутацией.
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