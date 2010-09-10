Клей-расплав

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2391
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Клей-расплав

Сообщение klonik » Сегодня, 15:48

Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, компанию, занимающуюся производством надежных клеев для промышленных нужд. Интересует именно отечественный производитель с хорошей репутацией.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2391
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Клей-расплав

Сообщение zevc » Сегодня, 20:16

Добрый! Обрати внимание на https://weltex.pro/ . Это российский производитель промышленных клеев-расплавов, который успешно зарекомендовал себя на рынке. У компании есть собственная лаборатория, и они предлагают широкий выбор решений для различных отраслей, включая упаковку и этикетировку. Моя подруга использовала их продукцию и осталась довольна. Она говорит, что качество и надежность клеев на высоте!
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