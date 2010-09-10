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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2391 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Клей-расплав Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 20:16 Добрый! Обрати внимание на https://weltex.pro/ . Это российский производитель промышленных клеев-расплавов, который успешно зарекомендовал себя на рынке. У компании есть собственная лаборатория, и они предлагают широкий выбор решений для различных отраслей, включая упаковку и этикетировку. Моя подруга использовала их продукцию и осталась довольна. Она говорит, что качество и надежность клеев на высоте! Вернуться к началу

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