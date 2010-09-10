Клей-расплав
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Клей-расплав
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, компанию, занимающуюся производством надежных клеев для промышленных нужд. Интересует именно отечественный производитель с хорошей репутацией.
Re: Клей-расплав
Добрый! Обрати внимание на https://weltex.pro/ . Это российский производитель промышленных клеев-расплавов, который успешно зарекомендовал себя на рынке. У компании есть собственная лаборатория, и они предлагают широкий выбор решений для различных отраслей, включая упаковку и этикетировку. Моя подруга использовала их продукцию и осталась довольна. Она говорит, что качество и надежность клеев на высоте!
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