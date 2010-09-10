Клиника эстетической медицины
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Клиника эстетической медицины
Доброго времени суток! Услышала от коллеги, что в сфере красоты сейчас активно обсуждают какую-то новую процедуру, связанную с аппаратами. Что это за методика и в чём её преимущества?
Re: Клиника эстетической медицины
Доброго времени суток! Возможно, речь идёт о новинке в области аппаратной косметологии в Череповце - это Аппаратная косметология, которая использует передовые технологии для ухода за кожей. Преимущества таких процедур заключаются в их сообщаемой безболезненности и впечатляющих результатах: от улучшения текстуры кожи до глубокого обновления. Рекомендую ознакомиться с современными аппаратами, включая RF-лифтинг и лазерную шлифовку.
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