Клиника эстетической медицины

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2391
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Клиника эстетической медицины

Сообщение zevc » Сегодня, 20:32

Доброго времени суток! Услышала от коллеги, что в сфере красоты сейчас активно обсуждают какую-то новую процедуру, связанную с аппаратами. Что это за методика и в чём её преимущества?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2391
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Клиника эстетической медицины

Сообщение klonik » Сегодня, 21:02

Доброго времени суток! Возможно, речь идёт о новинке в области аппаратной косметологии в Череповце - это Аппаратная косметология, которая использует передовые технологии для ухода за кожей. Преимущества таких процедур заключаются в их сообщаемой безболезненности и впечатляющих результатах: от улучшения текстуры кожи до глубокого обновления. Рекомендую ознакомиться с современными аппаратами, включая RF-лифтинг и лазерную шлифовку.
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