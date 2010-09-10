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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2391 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подарок Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 20:38 Добрый день! Всегда ломаю голову, что подарить коллегам на корпоративные праздники. Хочется чего-то необычного, но чтобы вписывалось в офисный стиль. Какие идеи? Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 2391 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подарок Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 21:07 Добрый день! Понимаю ваши заботы, корпоративные подарки требуют особого подхода. Можно начать с выбора полезных подарков с офисной тематикой. Например, загляните в магазины сувениров - тут можно найти в асортименте подарки , удовлетворяющие требования как к оригинальности, так и к функциональности. Обратите внимание на персонализированные канцелярские товары, которые всегда приятно использовать в офисе. Вернуться к началу

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