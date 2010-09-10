Подарок

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2391
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подарок

Сообщение zevc » Сегодня, 20:38

Добрый день! Всегда ломаю голову, что подарить коллегам на корпоративные праздники. Хочется чего-то необычного, но чтобы вписывалось в офисный стиль. Какие идеи?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2391
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подарок

Сообщение klonik » Сегодня, 21:07

Добрый день! Понимаю ваши заботы, корпоративные подарки требуют особого подхода. Можно начать с выбора полезных подарков с офисной тематикой. Например, загляните в магазины сувениров - тут можно найти в асортименте подарки, удовлетворяющие требования как к оригинальности, так и к функциональности. Обратите внимание на персонализированные канцелярские товары, которые всегда приятно использовать в офисе.
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