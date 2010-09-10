Сообщение klonik » Сегодня, 11:02

Приехали с ребенком в Анапу на море посмотреть, врач рекомендовала просто дышать морским воздухом, чтобы укрепить иммунитет. Сняли домик, стараемся ни с кем не контактировать, но ребенок все равно заболел. Что делать? Можно ли нам врача вызвать?