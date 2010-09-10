Вызов врача на дом

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2395
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Вызов врача на дом

Сообщение klonik » Сегодня, 11:02

Приехали с ребенком в Анапу на море посмотреть, врач рекомендовала просто дышать морским воздухом, чтобы укрепить иммунитет. Сняли домик, стараемся ни с кем не контактировать, но ребенок все равно заболел. Что делать? Можно ли нам врача вызвать?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей