Вызов врача на дом
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Вызов врача на дом
Приехали с ребенком в Анапу на море посмотреть, врач рекомендовала просто дышать морским воздухом, чтобы укрепить иммунитет. Сняли домик, стараемся ни с кем не контактировать, но ребенок все равно заболел. Что делать? Можно ли нам врача вызвать?
Re: Вызов врача на дом
Конечно, вся информация по врачам в Анапе на сайте https://vracha-na-dom.ru/anapa/ есть. Если поликлинику не знаете, то позвоните на общий номер, опишите ситуацию. Вам там уже помогут оформить заявку, пришлют врача, который отвечает за ваш участок. По полису ОМС вы имеете право получить бесплатную медицинскую помощь на территории всей страны, так что за этот момент можете не переживать.
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