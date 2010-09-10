Брокер

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2395
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Брокер

Сообщение klonik » Сегодня, 11:34

Задумалась о создании пассивного источника дохода, по отзывам поняла, что лучший вариант это инвестирование. Вот только подходит он не всем – чтобы инвестировать, нужно понимать как рынок работает, как портфель собирать и так далее. Этому где-то учат?
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