Брокер
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Брокер
Задумалась о создании пассивного источника дохода, по отзывам поняла, что лучший вариант это инвестирование. Вот только подходит он не всем – чтобы инвестировать, нужно понимать как рынок работает, как портфель собирать и так далее. Этому где-то учат?
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