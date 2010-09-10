Брокер

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2396
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Брокер

Сообщение klonik » Сегодня, 11:34

Задумалась о создании пассивного источника дохода, по отзывам поняла, что лучший вариант это инвестирование. Вот только подходит он не всем – чтобы инвестировать, нужно понимать как рынок работает, как портфель собирать и так далее. Этому где-то учат?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2396
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Брокер

Сообщение zevc » Сегодня, 16:32

Вообще да, есть экономические школы, есть различные курсы. Обучение требует времени, плюс успеха не гарантирует, так как тут еще и опыт важен. Я в свое время поняла, что мне проще и выгодней обратиться в Го инвест брокер за помощью. Заключила договор с брокером, он сделки проводит за меня от своего лица. Пока прибыль стабильная, прошлый год закрыли с хорошим плюсом.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя