Брокер
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Брокер
Задумалась о создании пассивного источника дохода, по отзывам поняла, что лучший вариант это инвестирование. Вот только подходит он не всем – чтобы инвестировать, нужно понимать как рынок работает, как портфель собирать и так далее. Этому где-то учат?
Re: Брокер
Вообще да, есть экономические школы, есть различные курсы. Обучение требует времени, плюс успеха не гарантирует, так как тут еще и опыт важен. Я в свое время поняла, что мне проще и выгодней обратиться в Го инвест брокер за помощью. Заключила договор с брокером, он сделки проводит за меня от своего лица. Пока прибыль стабильная, прошлый год закрыли с хорошим плюсом.
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