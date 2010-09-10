Сообщение klonik » Сегодня, 11:34

Задумалась о создании пассивного источника дохода, по отзывам поняла, что лучший вариант это инвестирование. Вот только подходит он не всем – чтобы инвестировать, нужно понимать как рынок работает, как портфель собирать и так далее. Этому где-то учат?