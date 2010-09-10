Подскажите
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Подскажите
Сколько сейчас нужно платить за подключение интернета? В столице когда жили, там просто заявку оставляешь и все. За монтаж не платишь, только оплачиваешь роутер и сам тариф. В Оби уже сколько пытаемся себе интернет провести, везде какие-то расценки отталкивающие.
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