Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2395
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 33 минуты назад

Сколько сейчас нужно платить за подключение интернета? В столице когда жили, там просто заявку оставляешь и все. За монтаж не платишь, только оплачиваешь роутер и сам тариф. В Оби уже сколько пытаемся себе интернет провести, везде какие-то расценки отталкивающие.
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