Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2396
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 14:53

Сколько сейчас нужно платить за подключение интернета? В столице когда жили, там просто заявку оставляешь и все. За монтаж не платишь, только оплачиваешь роутер и сам тариф. В Оби уже сколько пытаемся себе интернет провести, везде какие-то расценки отталкивающие.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2396
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 16:56

Подключить домашний интернет в Оби в Новосибирской области по цене провайдера. Стоимость подключения зависит от сложности монтажа и длины кабеля, которую потребуется провести до квартиры (в стоимость входит до 30 м) https://2090000.ru/ob/internet-snt/ . Вы где живете? Просто мы в пятиэтажке, у соседей этот провайдер уже ранее был заведен, мы ничего не платили отдельно. Про частный дом для родителей узнавали, вот там очень дорого.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя