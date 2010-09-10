Подскажите
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Подскажите
Сколько сейчас нужно платить за подключение интернета? В столице когда жили, там просто заявку оставляешь и все. За монтаж не платишь, только оплачиваешь роутер и сам тариф. В Оби уже сколько пытаемся себе интернет провести, везде какие-то расценки отталкивающие.
Re: Подскажите
Подключить домашний интернет в Оби в Новосибирской области по цене провайдера. Стоимость подключения зависит от сложности монтажа и длины кабеля, которую потребуется провести до квартиры (в стоимость входит до 30 м) https://2090000.ru/ob/internet-snt/ . Вы где живете? Просто мы в пятиэтажке, у соседей этот провайдер уже ранее был заведен, мы ничего не платили отдельно. Про частный дом для родителей узнавали, вот там очень дорого.
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