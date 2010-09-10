Сообщение klonik » Сегодня, 14:53

Сколько сейчас нужно платить за подключение интернета? В столице когда жили, там просто заявку оставляешь и все. За монтаж не платишь, только оплачиваешь роутер и сам тариф. В Оби уже сколько пытаемся себе интернет провести, везде какие-то расценки отталкивающие.