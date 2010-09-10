Экскурсии в Казани
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Экскурсии в Казани
Посоветуйте турагентство/экскурсовода в Казани, которые могут организовать путешествие в Свияжск. В самом городе уже не раз были, многое успели посмотреть, а вот до окрестностей ни разу не добрались. Приедем на машине, встретиться с гидом можем где угодно.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей