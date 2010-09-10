Экскурсии в Казани

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2395
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Экскурсии в Казани

Сообщение klonik » 10 минут назад

Посоветуйте турагентство/экскурсовода в Казани, которые могут организовать путешествие в Свияжск. В самом городе уже не раз были, многое успели посмотреть, а вот до окрестностей ни разу не добрались. Приедем на машине, встретиться с гидом можем где угодно.
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