Сообщение klonik » Сегодня, 15:17

Посоветуйте турагентство/экскурсовода в Казани, которые могут организовать путешествие в Свияжск. В самом городе уже не раз были, многое успели посмотреть, а вот до окрестностей ни разу не добрались. Приедем на машине, встретиться с гидом можем где угодно.