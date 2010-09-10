Экскурсии в Казани

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2396
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Экскурсии в Казани

Сообщение klonik » Сегодня, 15:17

Посоветуйте турагентство/экскурсовода в Казани, которые могут организовать путешествие в Свияжск. В самом городе уже не раз были, многое успели посмотреть, а вот до окрестностей ни разу не добрались. Приедем на машине, встретиться с гидом можем где угодно.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2396
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Экскурсии в Казани

Сообщение zevc » Сегодня, 18:19

О, в таком случае смотрите авторские экскурсии в Казани с поездкой на личном авто. Вы гида заберете откуда-нибудь по договоренности и он вам историю начнет рассказывать прямо по пути. Мы в прошлом году так в Свияжск ездили, правда, на машине гида. Очень интересно, я не сильно люблю вот это пустое время в дороге, в этот раз прямо рада была, что все так получилось. Не скучно, увлекательно.
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