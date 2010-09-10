Незаконное увольнение работника в Казахстане
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Незаконное увольнение работника в Казахстане
Незаконное увольнение работника в Казахстане, что к этому относиться и как с этим бороться?
Re: Незаконное увольнение работника в Казахстане
Иной раз увольняют черт знает как направо и налево нерадивые работодатели... Если у вас много вопросов по данной теме, то стоит поискать тематичную статью от толковых авторов, например вот эту - http://gorodpavlodar.kz/News_110212_3.html по теме. Ознакомьтесь с ней, думаю почерпнете немало полезного. Сейчас на просторах сети есть очень много хорошей информации, главное уметь ее правильно искать.
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