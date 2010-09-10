Сообщение klonik » Сегодня, 12:01

Смотрю, что сейчас разработка корпоративного сайта очень сильно бьет по кошельку. Многие советую создать, так как положительно скажется на бизнесе. Скажите, а вообще он себя оправдывает или нет? Стоит создавать и то мне в этом может помочь?