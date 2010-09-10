Разработка сайта
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Разработка сайта
Смотрю, что сейчас разработка корпоративного сайта очень сильно бьет по кошельку. Многие советую создать, так как положительно скажется на бизнесе. Скажите, а вообще он себя оправдывает или нет? Стоит создавать и то мне в этом может помочь?
Re: Разработка сайта
Сайт должен работать, он должен привлекать клиентов, делать вашу компанию узнаваемой. Это только так кажется, что корпоративный сайт не работает. На самом деле он привлекает клиентов и даже партнеров, которые предлагают очень выгодные предложения. Я сама об этом узнала, когда сайт был полностью запущен. Я обращалась за созданием корпоративного сайта в маркетинговое агентство KOTTE. Скажу сразу, разработка сайта не дешевая услуга, но она себя полностью оправдывает. Правда не сразу, ведь все равно нужно продвижение, и чтобы всем этим занимались специалисты. Если вы хотите заказать разработку корпоративного сайта, то смело обращайтесь в KOTTE. Они вам составят смету только после того как смогут выяснить все детали.
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