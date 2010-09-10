Эвакуатор

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2403
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Эвакуатор

Сообщение zevc » Вчера, 17:05

Всем привет! Кто-нибудь знает, какие варианты по доставке автомобилей доступны у нас в городе? Хочу предусмотреть все варианты, чтобы избежать неприятностей на дорогах.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2402
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Эвакуатор

Сообщение klonik » Вчера, 19:46

Привет! В Екатеринбурге есть отличные варианты для транспортировки автомобилей. Например, эвакуатор в Екб предлагает перевозку не только легковых машин, но и более крупного транспорта, включая автобусы и спецтехнику. Это очень удобно, если ты сама или кто-то из знакомых сталкивается с проблемами на дороге. Всегда лучше быть готовой ко всему и иметь проверенные контакты под рукой.
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