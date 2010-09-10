Эвакуатор
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Эвакуатор
Всем привет! Кто-нибудь знает, какие варианты по доставке автомобилей доступны у нас в городе? Хочу предусмотреть все варианты, чтобы избежать неприятностей на дорогах.
Re: Эвакуатор
Привет! В Екатеринбурге есть отличные варианты для транспортировки автомобилей. Например, эвакуатор в Екб предлагает перевозку не только легковых машин, но и более крупного транспорта, включая автобусы и спецтехнику. Это очень удобно, если ты сама или кто-то из знакомых сталкивается с проблемами на дороге. Всегда лучше быть готовой ко всему и иметь проверенные контакты под рукой.
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