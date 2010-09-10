Эвакуатор

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2403
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Эвакуатор

Сообщение zevc » Вчера, 17:16

Девочки, у меня вопрос! Вдруг что случится на дороге в Самаре, где можно быстро найти адекватную службу эвакуации? Ситуации разные бывают, хочется быть готовой ко всему. Может, подскажете какой-то проверенный вариант?
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