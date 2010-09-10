Эвакуатор
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Эвакуатор
Девочки, у меня вопрос! Вдруг что случится на дороге в Самаре, где можно быстро найти адекватную службу эвакуации? Ситуации разные бывают, хочется быть готовой ко всему. Может, подскажете какой-то проверенный вариант?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость