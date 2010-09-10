Подскажите
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Подскажите
Всем привет! Ищу качественную геосетку для строительства небольшого частного дома. Если вы где-то покупали или знаете компанию, которая выгодно реализует такой материал. Поделитесь, пожалуйста, контактами такой компании? Буду вам очень признательна за информацию и рекомендации.
Re: Подскажите
Привет, мы тоже пару лет назад на даче занимались стройкой и нам нужна была геосетка. Объездили несколько строительных магазинов, но что-то ценник был очень высокий. А потом нам знакомый посоветовал обратиться в компанию «Казгеотрейд» и мы уже у них купили сетку необходимого размера. Но, скажу сразу, качество материала очень хорошее, потому что они сами занимаются производством уже очень много. У них закупаются не только частные лица, но и крупные строительные предприятия. Вы сами можете посмотреть тут какой большой ассортимент у этой компании. Мне кажется, что вы тут с лёгкостью сможете найти необходимую для ваших работ геосетку. В общем, если вам нужно, то я вам рекомендую обратиться в эту компанию.
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