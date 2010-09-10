Сообщение zevc » Вчера, 17:22

Всем привет! Ищу качественную геосетку для строительства небольшого частного дома. Если вы где-то покупали или знаете компанию, которая выгодно реализует такой материал. Поделитесь, пожалуйста, контактами такой компании? Буду вам очень признательна за информацию и рекомендации.