Сообщение zevc » Вчера, 17:32

Помогите, где можно на несколько дней остановиться в Великом Новгороде? Может, кто-то в командировке был или на экскурсии ездил? Просто решили с подружками съездить и посмотреть этот город. А вот где остановиться мы не знаем. Если подскажите, буду вам очень признательна за информацию.