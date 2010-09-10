Где остановиться в Великом Новгороде?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2403
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Где остановиться в Великом Новгороде?

Сообщение zevc » Вчера, 17:32

Помогите, где можно на несколько дней остановиться в Великом Новгороде? Может, кто-то в командировке был или на экскурсии ездил? Просто решили с подружками съездить и посмотреть этот город. А вот где остановиться мы не знаем. Если подскажите, буду вам очень признательна за информацию.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2402
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Где остановиться в Великом Новгороде?

Сообщение klonik » Вчера, 20:00

На самом деле много мест где остановиться в Великом Новгороде. Есть гостиницы, отели и просто некоторые люди сдают квартиры. Смотря на сколько вы туда едете. Если на несколько дней, то можно снять на пару дней номер в гостинице или отели, которые находятся в центре города. Планируете задержаться, остаться на неделю и более, тогда выгоднее снять будет квартиру. С жильем в Великом Новгороде проблем нет, насчет этого можете не переживать. В основном, если приезжают люди за достопримечательностями, то останавливаются в гостиницах. А в какой просто ищут в интернете через специальные сайты или информационные порталы. Попробуйте тоже через них забронировать, говорят не только удобно, но еще и очень выгодно получается.
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