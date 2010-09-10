Где остановиться в Великом Новгороде?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Где остановиться в Великом Новгороде?
Помогите, где можно на несколько дней остановиться в Великом Новгороде? Может, кто-то в командировке был или на экскурсии ездил? Просто решили с подружками съездить и посмотреть этот город. А вот где остановиться мы не знаем. Если подскажите, буду вам очень признательна за информацию.
Re: Где остановиться в Великом Новгороде?
На самом деле много мест где остановиться в Великом Новгороде. Есть гостиницы, отели и просто некоторые люди сдают квартиры. Смотря на сколько вы туда едете. Если на несколько дней, то можно снять на пару дней номер в гостинице или отели, которые находятся в центре города. Планируете задержаться, остаться на неделю и более, тогда выгоднее снять будет квартиру. С жильем в Великом Новгороде проблем нет, насчет этого можете не переживать. В основном, если приезжают люди за достопримечательностями, то останавливаются в гостиницах. А в какой просто ищут в интернете через специальные сайты или информационные порталы. Попробуйте тоже через них забронировать, говорят не только удобно, но еще и очень выгодно получается.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость