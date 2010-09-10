Сообщение zevc » Вчера, 18:08

Здравствуйте! Пока я сидела на работе на обеде мне в голову пришла мысль перед летом в квартиру установить сплит систему или обычный кондиционер. Ну, в общем, у которой настенный блок вешается на стену. Сама еще не смотрела, решила у вас спросить насчет стоимости. Дорогие ли сейчас такие сплит-системы?