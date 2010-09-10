Кондиционер
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Кондиционер
Здравствуйте! Пока я сидела на работе на обеде мне в голову пришла мысль перед летом в квартиру установить сплит систему или обычный кондиционер. Ну, в общем, у которой настенный блок вешается на стену. Сама еще не смотрела, решила у вас спросить насчет стоимости. Дорогие ли сейчас такие сплит-системы?
Re: Кондиционер
Добрый день, есть разные по стоимости сейчас. Потому что они ведь могут обладать разнообразными функциями. Например, сплит система настенного типа цена зависит в большинстве случаев от мощности. Потому что чем для большей площади предназначен, тем выходит дороже, конечно. Я вам рекомендую выбирать по своей площади, потому что так будет еще использовать систему экономичнее. То есть сплит система будет меньше потреблять электроэнергии, но при этом для вашего помещения она будет более эффективная. У меня вот квартира 32 кв. м и я взяла кондиционер под эту площадь. Уже работает несколько дней и меня радует. Хотя была возможность взять помощнее, подороже, но на самом деле в этом смысла нет.
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