Межгосударственные торговые соглашения в СНГ

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2403
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Межгосударственные торговые соглашения в СНГ

Сообщение zevc » Вчера, 19:08

Межгосударственные торговые соглашения в СНГ интересуют, где про это можно почитать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2402
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Межгосударственные торговые соглашения в СНГ

Сообщение klonik » Вчера, 19:10

Рекомендую ознакомиться со статьей https://pfo.volga.news/743577/article/m ... tviya.html в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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