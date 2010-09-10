Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2405
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 19:15

Здравствуйте! Много слышала про сайты, где можно скачать игры на андроид бесплатно. Подскажите, какие из них безопасны и где можно найти только лучшие игры?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2405
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:02

Привет! Я предпочитаю закачивать игры с проверенных сайтов. https://android-station.ru/ — один из таких. На нём можно отыскать уникальные подборки игр разных жанров. Здесь всё отобрано с учётом качества и интереса. Но помни, что даже на проверенных платформах стоит внимательно читать отзывы и описания. Это снизит риск установки чего-то неподходящего или небезопасного. А в остальном — дерзай и наслаждайся новыми играми!
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