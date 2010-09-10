Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2405
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 19:23

Здравствуйте, девушки! Мне нужно сделать сертификаты на мероприятие, но я совсем не разбираюсь в дизайне. Где можно быстро и без денег сделать качественные сертификаты?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2405
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:07

Добрый день! Не переживай, всё получится! Я сама недавно нашла супер-сервис, где можно составить шаблон сертификата быстро и без лишних затрат. Загляни сюда: https://gramota.online/ . Там очень удобный редактор, который буквально за несколько минут поможет сотворить ваш идеальный сертификат. Довольно просто выбрать оформление, добавить текст и получить готовый результат. Всё легко и понятно!
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