Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Здравствуйте, девушки! Мне нужно сделать сертификаты на мероприятие, но я совсем не разбираюсь в дизайне. Где можно быстро и без денег сделать качественные сертификаты?
Re: Подскажите
Добрый день! Не переживай, всё получится! Я сама недавно нашла супер-сервис, где можно составить шаблон сертификата быстро и без лишних затрат. Загляни сюда: https://gramota.online/ . Там очень удобный редактор, который буквально за несколько минут поможет сотворить ваш идеальный сертификат. Довольно просто выбрать оформление, добавить текст и получить готовый результат. Всё легко и понятно!
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость