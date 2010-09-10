Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2405
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 19:33

Добрый день! Мы с мужем решили обновить интерьер и делаем это постепенно. На очереди – окна. Слышала, что алюминиевые конструкции хорошо справляются с теплоизоляцией и звукоизоляцией. Как выбрать проверенного поставщика, чтобы быть уверенными в качестве?
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