Сообщение klonik » Вчера, 19:33

Добрый день! Мы с мужем решили обновить интерьер и делаем это постепенно. На очереди – окна. Слышала, что алюминиевые конструкции хорошо справляются с теплоизоляцией и звукоизоляцией. Как выбрать проверенного поставщика, чтобы быть уверенными в качестве?