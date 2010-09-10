Подскажите
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Подскажите
Добрый день! Мы с мужем решили обновить интерьер и делаем это постепенно. На очереди – окна. Слышала, что алюминиевые конструкции хорошо справляются с теплоизоляцией и звукоизоляцией. Как выбрать проверенного поставщика, чтобы быть уверенными в качестве?
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