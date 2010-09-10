Аренда манипулятора в Спб

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2411
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Аренда манипулятора в Спб

Сообщение zevc » Сегодня, 12:17

Какими машинами лучше всего перевозить крупные грузы в Санкт-Петербурге? Задумалась о помощи профессиональных перевозчиков, но пока не знаю, какие варианты эффективнее.
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