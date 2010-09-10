Продвижение бизнеса
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Продвижение бизнеса
Здравствуйте, какое продвижением компании по вашему мнению считается более эффективным на данный момент? Сейчас ведь разные способы продвижения, какой способ по вашему мнению лучше всего использовать? Подскажите, может быть вы сами какой-то постоянно используете?
Re: Продвижение бизнеса
Добрый день, сейчас есть разные способы продвижения бизнеса. Вам лучше всего нужно обратиться в специализированную компанию, которая занимается всем этим профессионально. Например, отличный вариант продвижение бизнеса с помощью рекламы в лифтах многоквартирных домах. На самом деле это отличный вариант, который поможет в продвижении. Если честно, я сама, когда езжу в лифте всегда читаю рекламу. Потому что всегда бывает что-то там интересное, но я думаю ни одна такая. Поэтому можно вы можете тоже рассмотреть такой вариант. Тут самое главное, обратиться в компанию, которая размещает такие объявления. А так реклама в лифтах сейчас отличная для продвижения бизнеса.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя