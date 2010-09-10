Обучение
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Обучение
Всем привет! Логистика сейчас является популярным направлением деятельности. Смотрю, многие неплохо зарабатывают, и я тоже подумала о смене деятельности. Только мне интересно, а у нас вообще кто-нибудь обучает логистики? Если знаете хороший ВУЗ подскажите?
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