Обучение
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Обучение
Всем привет! Логистика сейчас является популярным направлением деятельности. Смотрю, многие неплохо зарабатывают, и я тоже подумала о смене деятельности. Только мне интересно, а у нас вообще кто-нибудь обучает логистики? Если знаете хороший ВУЗ подскажите?
Re: Обучение
Привет, на самом деле ВУЗов сейчас очень много, которые обучают в сфере логистики. Только не у всех хорошие преподаватели и программа. Проходила я курсы тут https://академия-правосудия.рф . Получила все необходимые знания, чтобы я могла работать в логистике и транспортной безопасности. Нисколько не пожалела о том, что обратилась в это учебное заведение. Получила много дополнительных знаний, которые я уверена мне пригодятся в жизни. Если вам интересно более подробно узнать об Академии, посмотреть какие еще направления есть рекомендую перейти по ссылке и более подробно об этом узнать. Тем более сейчас нечасто можно встретить хороших преподавателей, а тут я вам точно могу сказать ни квалифицированные.
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