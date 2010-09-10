Обучение

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2412
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Обучение

Сообщение zevc » Вчера, 12:37

Всем привет! Логистика сейчас является популярным направлением деятельности. Смотрю, многие неплохо зарабатывают, и я тоже подумала о смене деятельности. Только мне интересно, а у нас вообще кто-нибудь обучает логистики? Если знаете хороший ВУЗ подскажите?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2411
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Обучение

Сообщение klonik » Вчера, 20:21

Привет, на самом деле ВУЗов сейчас очень много, которые обучают в сфере логистики. Только не у всех хорошие преподаватели и программа. Проходила я курсы тут https://академия-правосудия.рф . Получила все необходимые знания, чтобы я могла работать в логистике и транспортной безопасности. Нисколько не пожалела о том, что обратилась в это учебное заведение. Получила много дополнительных знаний, которые я уверена мне пригодятся в жизни. Если вам интересно более подробно узнать об Академии, посмотреть какие еще направления есть рекомендую перейти по ссылке и более подробно об этом узнать. Тем более сейчас нечасто можно встретить хороших преподавателей, а тут я вам точно могу сказать ни квалифицированные.
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