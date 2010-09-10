Курсы по математике для аналитиков данных
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Курсы по математике для аналитиков данных
Всем привет! Подскажите, где и как я могу получить дополнительное образование в математике? Очень хочу углубить свои знания в математике, но никак не могу определиться какой ресурс лучше выбрать. Если тоже кто-то, как и я хотите его получить, то куда бы вы обратились?
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