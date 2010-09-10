Курсы по математике для аналитиков данных

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2411
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Курсы по математике для аналитиков данных

Сообщение zevc » Сегодня, 14:41

Всем привет! Подскажите, где и как я могу получить дополнительное образование в математике? Очень хочу углубить свои знания в математике, но никак не могу определиться какой ресурс лучше выбрать. Если тоже кто-то, как и я хотите его получить, то куда бы вы обратились?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей