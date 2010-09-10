Курсы по математике для аналитиков данных
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Курсы по математике для аналитиков данных
Всем привет! Подскажите, где и как я могу получить дополнительное образование в математике? Очень хочу углубить свои знания в математике, но никак не могу определиться какой ресурс лучше выбрать. Если тоже кто-то, как и я хотите его получить, то куда бы вы обратились?
Re: Курсы по математике для аналитиков данных
Привет, а ты что-нибудь слышала о такой платформе как Crocodata? Я сама если честно ей не пользовалась еще, но говорят отличная библиотека знаний по математике, статистике и анализу данных. Платформа отличается интуитивно понятным интерфейсом и умным поиском, позволяющим быстро находить нужные темы и материалы. Говорят, что она обладает уникальным подходом к организации контента, делает обучение эффективным и увлекательным. Я вот тоже подумываю рассмотреть эту платформу для обучения. Тем боле у нее очень много тут различных курсов, которые можно будет подобрать для себя. Сейчас в современном мире постоянное обучение становится необходимостью для профессионального роста.
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