Сообщение zevc » Вчера, 14:41

Всем привет! Подскажите, где и как я могу получить дополнительное образование в математике? Очень хочу углубить свои знания в математике, но никак не могу определиться какой ресурс лучше выбрать. Если тоже кто-то, как и я хотите его получить, то куда бы вы обратились?