Курсы по математике для аналитиков данных

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2412
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Курсы по математике для аналитиков данных

Сообщение zevc » Вчера, 14:41

Всем привет! Подскажите, где и как я могу получить дополнительное образование в математике? Очень хочу углубить свои знания в математике, но никак не могу определиться какой ресурс лучше выбрать. Если тоже кто-то, как и я хотите его получить, то куда бы вы обратились?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2411
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Курсы по математике для аналитиков данных

Сообщение klonik » Вчера, 20:04

Привет, а ты что-нибудь слышала о такой платформе как Crocodata? Я сама если честно ей не пользовалась еще, но говорят отличная библиотека знаний по математике, статистике и анализу данных. Платформа отличается интуитивно понятным интерфейсом и умным поиском, позволяющим быстро находить нужные темы и материалы. Говорят, что она обладает уникальным подходом к организации контента, делает обучение эффективным и увлекательным. Я вот тоже подумываю рассмотреть эту платформу для обучения. Тем боле у нее очень много тут различных курсов, которые можно будет подобрать для себя. Сейчас в современном мире постоянное обучение становится необходимостью для профессионального роста.
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