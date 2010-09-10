Аккумуляторная батарея для автомобиля

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2411
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Аккумуляторная батарея для автомобиля

Сообщение zevc » Сегодня, 14:53

Доброго времени суток! Кому удалось найти подходящий аккумулятор через интернет? Есть ли магазины, которым можно доверять с доставкой и всем делом?
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