Аккумуляторная батарея для автомобиля

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2412
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Аккумуляторная батарея для автомобиля

Сообщение zevc » Вчера, 14:53

Доброго времени суток! Кому удалось найти подходящий аккумулятор через интернет? Есть ли магазины, которым можно доверять с доставкой и всем делом?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2411
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Аккумуляторная батарея для автомобиля

Сообщение klonik » Вчера, 19:58

Привет! Удачный опыт был у меня, мне помогла аккумуляторная батарея с этого сайта, где выбор просто огромен. У них не только широкий ассортимент и доступные цены, но и услуга обмена старой батареи на новую. Доставка по Москве очень порадовала – никаких продолжительных ожиданий, всё быстро и надёжно!
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